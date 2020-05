Nyhende

Statens vegvesen hadde kontroll ved Kjøs bru onsdag.

Ein sjåfør vart meld då han ikkje hadde førarkort for å trekke tilhengar på vogntoget. To sjåførar måtte fjerne gjenstandar i frontruta. Ein lastebil hadde stor luftlekkasje på bremsene, og fekk køyreforbod for dette. Eitt vogntog var for langt og måtte korte inn til lovleg lengde. Ein lastebil hadde ikkje lovleg løyve for å transportere gods.

Fem køyretøy vart i tillegg kontrollert for vekt utan at nokon av desse hadde overlast.