Roza ved Sjøatunet set sin lit til dei norske gjestene

Roza gløymde aldri Utvik og Per Olav. I 2011 kom ho tilbake til bygda, og for to år sidan gifta dei seg på nytt. Det var han som lærte henne alt ho kan om norsk matlaging og norsk mattradisjon

Ho heiter eigentleg Rozalija, men alle i Utvik kallar henne Roza. Her har ho budd i ni år, så det er ei dame som er godt kjend i bygda som no skal ta hand om å drive den fine kaféen og samlingspunktet ved fjorden.

Spesiell historie

Roza frå byen Ventspils i Latvia har ei spesiell historie.

Då ho var berre 18 år tok ho over omsorgen for døtrene til systera, som omkom i ei bilulukke.

Roza tok hand om jentene heile oppveksten som om ho var mora deira, og er i dag bestemor til seks.

På 1990-talet reiste Roza til Oslo og jobba den gongen i eit gartneri.

I hovudstaden møtte ho Per Olav Carlsen frå Utvik. Søt musikk oppstod, og i 1996 vart det giftarmål.

Men Roza hadde to små søner, og det vart til at ho flytta tilbake til Latvia. Der hadde sønene hadde bestemor og annan slekt, og der hadde dei byrja på barneskulen.

Dermed vart ho buande i heimlandet til gutane var vaksne.

Giftarmål og dødsfall

Men Roza gløymde aldri Utvik og Per Olav. I 2011 kom ho tilbake til bygda. Den eine sonen var med hit, den andre bur i Oslo.

For to år sidan gifte ho og Per Olav seg på nytt. Han var blitt sjuk, og det var det høgste ønsket han hadde, at dei skulle gifte seg igjen.

— Han hadde same ringen som då vi gifte oss første gongen. Kort tid etter døydde han. Det var ei hard tid, seier Roza stille.

Lærte norsk mattradisjon

Ho ønskjer ikkje å snakke meir om det vondaste året.

Men ho fekk verdifull lærdom av ektemannen: Per Olav Carlsen var utdanna kokk, og hadde jobba som kokk heile livet. Han byrja å lært frå seg kunnskapane sine til Roza då ho kom til Utvik for ni år sidan.

– Han lærte meg mykje om norsk matlaging, norske nasjonalrettar og norsk mattradisjon, fortel ho.

Sjøatunet er ho godt kjend med.

Her har ho jobba i mange år, i ein periode laga ho mat her medan ho også hadde jobb på omsorgssenteret.

Men no blir det Sjøatunet på fulltid. Roza har overteke drifta av kafèn.

Ein flott start - så kom koronaen

Og det starta så godt i februar.

– Vi hadde ein veldig positiv månad med mykje folk. Eg hadde invitert ei jente frå Latvia til å vere her og jobbe,

det var hardt å vere åleine om drifta og fint å ha nokon som kunne hjelpe til med arbeidet. Men så kom koronaen, og ho måtte reise heim til Latvia, seier Roza.

Dermed vart det også stenging av Sjøatunet kafé.

Etter to veker heilt stengt i mars opna Roza kafèen igjen i april. Men det var stilt. Heilt stilt.

– Då var her rett og slett ingen kundar, seier ho.

– Folk heldt seg heime. Vi hadde masse bestillingar for den tida, men alt vart avbestilt. Så det har vore tøffe veker. Utan løn, og med lån og faste utgifter å betale.

Turistane kjem

No håpar drivaren av Sjøatunet på betre tider.

Turistane er byrja å kome. Norske turistar denne gongen.

Og bygdefolket kjem også. Ikkje berre for å ete i kaféen eller på den fine terrassen.

– Vi har også mat til å ta med heim, og det er fleire som ønskjer det no i desse tider. Også klubb er populært som «take away», seier Roza.

Søndagsmiddagane og torsdagsklubben er populære, og særleg på søndagane kjem det også gjester langvegs frå.

– Vi har til dømes folk frå Florø og Volda som kjem her på søndagsmiddag, fortel Roza.

Bestillingane kjem

Akkurat som gjestene byrjar å kome tilbake, byrjar det også å kome inn bestillingar igjen.

Dåp, fødselsdagar og andre lag vil gjerne vere på Sjøatunet med den fine terrassen ut mot fjorden.

– No håpar vi at vi får ein sommar der mange norske turistar frå andre deler av landet kjem og ferierer her, seier drivaren av Sjøatunet Kafè.

– Det treng vi no!