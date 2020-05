Dagsturhytta i Stryn kan opne att

Nyhende

Denne veka kom det grønt lys frå kommunen om at turlaget kunne gjere klar hytta til bruk att.

Det populære turmålet har vore koronastengt sidan landet stengde ned i midten av mars. Turlaget er no glade for å endeleg kan tilby turgåarar tak over hovudet når dei går forbi. Til stor glede for særleg barnehagar og skular som er mykje på tur i området for tida.

Smittevernreglar vil bli opphengt, og antibac er sett ut både i hytta og på utedoen.

– Vi prøver å oppfordre folk til å ta omsyn til smittevernreglane, og ikkje minst ta med seg bosset sitt heim. Ei oppmoding no i desse koronatider. Vi ønskjer ikkje å plukke rusk etter folk, seier leiar i Indre Nordfjord Turlag, Olav Auflem.

Han legg til at folk har lov å bruke grillen, men må ikkje gå ifrå denne med full eld i. Ved skal kome på plass.