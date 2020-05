Nyhende

Eks-ordførar i Stryn, Sven Flo, tek gjerne steget opp som Frida Melvær sin arvtakar på Stortinget for Høgre i Sogn og Fjordane. Han meldte sin interesse etter at det vart kjend at Melvær ikkje tek attval.

Flo, som var ordførar i Stryn i åtte år, gjekk av etter valet i oktober i fjor. Sidan har Flo hatt sitt virke i Forsvaret i Bergen, men sit framleis i Stryn kommunestyre.