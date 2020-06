- Tvilar på normalsituasjon om eit år

Nyhende

80 prosent trur det vil krevje meir enn eit år før dei kan snakke om normalsituasjon igjen.

– Sjølv om samfunnet gradvis blir opna opp igjen, og dei fleste nordmenn skal feriere i Norge, ser det framleis bekmørkt ut for store delar av reiselivet og alle dei permitterte som no fryktar for jobbane sine, seier Kristin Krohn Devold, administrerande direktør i NHO Reiseliv, i ei nyheitsmelding på NHO si nettside.

I undersøkinga går det fram at 97 prosent av bedriftsleiarane i reiselivsbransjen fryktar at omsetjinga dei neste seks månadane vil vere lågare enn normalt.

– Reiselivet vil få det tøft i sommar og utover hausten med dagens restriksjonar. Her trengst mange tiltak. Blant anna må kompensasjonsordninga utvidast og forlengast minst til hausten, og permitteringsordninga må forlengast, meiner Krohn Devold.

(NPK)