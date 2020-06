- Håpar fleire vil halde fram med uteskule

Nyhende

– Uteskule er godt for helsa på mange måtar. Det kan også betre det sosiale miljøet i klassen og styrkje effekten av læringa for mange elevar, seier generalsekretær i Norsk Friluftsliv, Lasse Heimdal, i ei pressemelding.

Han seier det finst mykje forsking på at uteundervisning gir både læring, styrkjer relasjonar og samarbeid.

– Men vi har ikkje før sett undersøkingar på kva elevane sjølve synest om det å ha undervisning ute. Det er ikkje overraskande at så mange får ein betre skulekvardag når noko av undervisninga blir flytta ut, men det er fint å sjå at elevane også kjenner på det, seier han.

Men tala viser at ein tredjedel av dei som har hatt undervisning ute har det sjeldnare enn ein gong i månaden. Norsk Friluftsliv, som arbeider for meir uteundervisning i norske skular, håpar no mange vil merke dei positive effektane etter meir uteundervisning i koronaperioden.

– Eg trur og håper at dette vil føre til at fleire kjem til å halde fram med undervisning ute sjølv etter at koronakrisa er over, seier Gunhild Størseth, prosjektleiar for Norsk Friluftsliv si skulesatsing.

