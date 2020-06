Jettegryte og stein ved Guddal

Nyhende

En jettegryte er et glatt og ofte sylindrisk hull (en grop, fordypning) i fast fjell. Jettegryter har oppstått ved at en elv har satt stein og grus i turbulent bevegelse, gjerne under høyt trykk. Bredde og dybde på jettegryter varierer fra noen få desimeter til 10-20 m, og er ofte dypere enn brede. En av Nord-Europas dypeste og bredeste jettegryter finner man i Helvete i Espedalen i Gausdal. Navnet kommer av jette (troll eller kjempe).