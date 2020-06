Nyhende

På grunn av asfaltering vert Flovegen stengd mellom Veslebygda og Storesunde i kveld, kl. 19:00-23:00 og 23:30-02:00.

Det melder Statens vegvesen i ei pressemelding.

Det vert også meld om at SMS-varslingstenesta for bygginga av Flo- og Blaksettunnelen er nede, men at det vert jobba med å få den i gang igjen.