– Eg har blitt eit politisk vesen

Nyhende

I dag er Sven Flo prosjektoffiser i cyberforsvaret ved Haakonsvern i Bergen. Han er klar på at han trivst med det, men legg ikkje skjul på at han er veldig klar for å byte ut majorgraden og kongens klede med dressen og meir politisk arbeid. Han er no Høgre i Sogn og Fjordane sin kandidat etter anmoding frå partiet si nominasjonsnemnd. Bakgrunnen er at Frida Melvær ikkje tek attval på Stortinget.