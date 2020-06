Nyhende

Ein utanlandsk mann i 30-åra, busett i Stryn, er mistenkt for å ha køyrd bil med høg promille.

– Mannen vart stoppa i Stryn sentrum litt over klokka ni fredag morgon. Alkometeret viste indikasjon på promille over 1,5. Mannen vart teken med for blodprøve, og det vert opptretta sak. Han er tidlegare teken for promillekøyring og hadde ikkje gyldig førarkort, opplyser politioverbetjent Vidar Stavik.