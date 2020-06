Geirangervegen framleis vinterstengt

Nyhende

FJUKEN: – Det siste vi har fått beskjed om er at fylkesveg 63 Geiranger-Langvatn er forventa å bli opna i midten av juni ein gong, men at det er usikkerheit kring dette. Alt avheng sjølvsagt av vêr og føre. Det er uvanleg mykje snø langs Geirangervegen i år. Det er også forventa at det går ras i området. Med andre ord er det per nå uvisst når Geirangervegen vil bli opna, opplyser éin av trafikkoperatørane på Vegtrafikksentralen i Statens vegvesen til Fjuken sundag ettermiddag.

Fylkesveg 63 mellom Geiranger i Stranda og Langvatn i Skjåk er fortsatt vinterstengt. I fjor vart fylkesvegen opna i midten av mai.

Turistvegen Trollstigen er også fortsatt vinterstengt.

Saka vart først publisert av Fjuken.no