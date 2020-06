Hytter og dyr på beite i Harevadet

Nyhende

Harevadet Hyttegrend AS i Hornindal har gått til det steg å sende brev til Volda kommune der selskapet som sel hyttetomtene klagar på at nokre hytteeigarar ikkje held seg til reguleringsplanen sine føresegner. Det handlar blant anna om val av taktekking, såing av plen og oppsetjing av elektrisk gjerde. Harevadet hyttegrend oppmodar kommunen om å kome på synfaring, og poengterer at det er viktig med klare reglar der det ikkje vert gitt inntrykk av at det er opp til kvar enkelt om dei vil følgje reglane.