Utsette saka etter synfaring

Eigar Arne Visnes Berger opna dørene for synfaring i King Oscars Hall i Villa Visnes torsdag, men heldt ikkje dørene opne for alternative løysingar om kva storsalen kan nyttast til. Han var kategorisk til at det berre finst ei løysing; å omsetje lokala til verdi i form av ei leilegheit, slik han altså har søkt om.