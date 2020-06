Nyhende

Statens vegvesen gjennomførte ein tungtransportkontroll ved Kjøs bru tysdag.

Tre førarar vart sende direkte på verkstad for reparasjon. Ein hadde lause boltar i svingkransen, og to hadde utslitne og skada dekk. Her vart det i tillegg eit gebyr på 2.000 kr på kvar sjafør.

I tillegg til dette vart det utferdiga ein mangellapp på underkøyringshinder og feilplassert skilt. Ein førar fekk gebyr for manglande vognkort, skriv Statens vegvesen i sin kontrollrapport.