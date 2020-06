Vil dra vekslar på Alt i ein fjord

Nyhende

«Alt i ein fjord» vart lansert i 2016 og har fram til no vore nytta i reiselivsnæringa. Dagleg leiar for Visit Nordfjord, Marita Lindvik, orienterte måndag Nordfjordrådet om korleis ein kan ta merkevara vidare til også å gjelde næringslivet og busetjing. Ho synte til at mange ikkje veit om dei mogelegheitene som finst av jobbar og fritidstilbod i regionen.