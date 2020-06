Tilbake for full maskin på Grodås

Nyhende

Som følge av koronapandemien vart all produksjon ved Ekornes stoppa 1. april.

Alle 69 tilsette ved avdelinga på Grodås skulle etter planen permitterast til 31. mai, men som håpa kom produksjonen så smått i gong etter påske. Frå 16. april har fabrikken hatt 50 prosent drift.

– Vi tek ei veke av gangen, sa fabrikksjef ved Ekornes si avdeling på Grodås, Knut Ove Rygg den gong.

Onsdag kunne fabrikksjefen opplyse Fjordingen om at fabrikken no er tilbake i full drift. Han fortel at marknadane som klappa saman under koronapandemien har opna opp med fornya styrke.

– Det har vore ein skikkeleg oppsving i møbelsalet. Mange har pussa opp under koronakrisa og det verkar som folk har ønska å fornye møblane sine også. Det er veldig gledeleg med full drift på Grodås igjen og ei gledeleg utvikling for Ekornes, seier fabrikksjef Rygg.

Ekornes og Stressless eksporterer 90% av varene som blir produsert, og spesielt er det salet i Norge, Danmark og Tyskland som har auka kraftig.

- Norge og Tyskland er to av våre viktigaste marknadar, og det er spesielt hyggeleg at etterspørselen etter norske kvalitetsmøblar er så høg her, seier adm. direktør i Ekornes Roger Lunde i ei pressemelding.

Ekornes vurderar også å tilby tilsette å jobbe ei veke ekstra i sommarferieperioden for å holde tritt med aukande etterspørsel.

- Dette er ei utruleg hyggelig problemstilling etter ei periode med stor usikkerheit. Dei tilsette, tillitsvalte og leiinga handterar situasjonen saman på ein positiv og konstruktiv måte, avslutter Lunde.