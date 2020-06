Vil ha gjennomgang av barnevernet

Nyhende

Senterpartiet fremjar forslag om å setje ned eit uavhengig granskingsutval som skal gå heilskapleg gjennom barnevernet. Forslaget kom i samband med barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstads (H) utgreiing om situasjonen i barnevernet i Stortinget. Senterpartiet meiner det er urovekkjande at det stadig kjem knusande rapportar med kritikk mot saksbehandlinga i barnevernet, og at 38 barnevernssaker er tekne inn til behandling i Den europeiske menneskerettsdomstolen. Til no er Norge felt i sju av desse.

Eit uavhengig granskingsutval som får eit breitt mandat til å gå heilskapleg gjennom barnevernet og fremje forslag til forbetringar, meiner partiet derfor er nødvendig.

– Vi snakkar her om noko så alvorleg som ansvaret til staten for dei barna som han faktisk tek over omsorga for, seier forslagsstillar og medlem av familie- og kulturkomiteen, Åslaug Sem-Jacobsen (Sp). (NPK)