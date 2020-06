– Tre og fire gonger så dyr SFO

Nyhende

– Vi har forsøkt å spele inn konsekvensane av endra vedtekter for skulefritidsordninga tidlegare, men føler oss ikkje høyrt. Vi lurer rett og slett på om administrasjonen og politikarane har forstått kva konsekvensar dei nye vedtektene faktisk får, seier Lillian Dorthe Torheim som er leiar for FAU (foreldrearbeidsutvalet) ved Hornindal skule. No har FAU hatt saka oppe på nytt og skrive nytt brev til Volda kommune. Dei forventar å bli tekne på alvor.