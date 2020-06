Fråværsgrensa har medført betre karakterar og mykje lågare fråvær

Nyhende

Nedgangen gjeld for alle elevgrupper. Elevane som har redusert fråværet sitt mest, er elevane som hadde høgast fråvær frå før.

– Fråværsgrensa som regjeringa innførte for fire år sidan, har ført til at elevane er meir på skulen, og at dei lærer meir. Det viser at det å stille krav til oppmøte og nærvær i vidaregåande opplæring er rett, seier statsminister Solberg i ei pressemelding.

Evalueringa av regelen vart presentert på Lambertseter vidaregåande skule i Oslo måndag. Til stades var statsminister Solberg og kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby.

Fråværsgrensa inneber at elevar i vidaregåande skule som har meir enn 10 prosent udokumentert fråvær i eit fag, som hovudregel ikkje vil få halvtårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i faget.

Grensa vart innført hausten 2016 og har medført ein nedgang i fråværet. Data som vart presenterte måndag, vart samla inn før koronapandemien.

Frå 4. mars til 1. august slepp elevane å dra til fastlegen for å dokumentere fråværet sitt som følgje av pandemien.

