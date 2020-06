Minister på hyttevakt i sommar

Nyhende

Helseminister Bent Høie og DNT sin generalsekretær Dag Terje Solvang skal vere hyttevakt på Skåla frå 27. juni til 1. juli i sommar.

Paret har ikkje vore på Skåla tidlegare og ser fram til tilsynsoppgåvene på 1848 meter over havet.

– Skåla har lenge vore på turlista vår, så det er på høg tid. Vi gler oss til å sjå både Skålatårnet og arkitekturen på Skålabu og den fantastiske jobben dei frivillige i Skålastilaget gjer, seier Solvang til Fjordingen.

Må bestille hytteplass

Han påpeikar at hytta vil vere open heile året, men i sommar vil dei som hyttevakt måtte passe ekstra på i høve koronapandemien.

– I år er det viktig at ein planlegg besøka sine på DNT-hyttene godt. I 152 år har vi sagt at det alltid er plass og at ingen blir avvist, men slik blir det diverre ikkje i år, seier Solvang som understrekar at alle må bestille hytteplass i forkant.

– Vi må kunne bidra til å spore smitte om det skulle skje noko og då må vi vite kven som bor på dei ulike hyttene. Det er og avgrensingar for kor mange som kan besøke hyttene samstundes, difor er bestilling av plass avgjerande. I år er det ekstra viktig at kvar gjest tek ansvar, følger reglane på hytta og vaskar godt etter seg, seier han.

Trur ikkje på hytte-trengsel

Solvang fortel at DNT tapte viktig omsetnad når hyttene måtte stenge ned i påska, så håpet er at hyttene blir brukt heile sommaren og utover hausten.

Han viser til ei liste med instruksar og nye reglar. Mellom anna må hyttegjestane ta med eige sengetøy. Utedo på hyttene kan nyttast utan at gjestane bur på hytta, men ein må vaske seg med desinfeksjonsmiddel både før og etter besøk.

– Men vi vil følge godt med. Med tanke på at det berre blir nordmenn på tur i år, trur eg ikkje vi skal frykte fulle hytter, seier Solvang.

Turist i eige land

Dei 550 DNT-hyttene blir gradvis opna fram mot sommarferien og dei fleste betente hyttene opnar i slutten av juni. Oppdaterte opningstider finn ein på ut.no, informerer Solvang.

– Det er verkeleg året for å legge turen ut i naturen. Det blir ein annleis sommar for alle, men det betyr veldig mykje for oss i DNT at vi kan halde hyttene opne i sommar. Vi ser fram til å vise nordmenn alle dei flotte moglegheitene som finst som turist i eige land, seier dei to.