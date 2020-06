– Bestem Tonningskamben først

Nyhende

Det var Steinar Nesdal frå Nordplan og kommunalsjef for teknisk, Jan Flore, som leia møtet om detaljreguleringa av Geilevegen. I den vedtekne kommunedelplanen er denne tenkt som tilkomstveg dersom det blir utbygging i Tonningskamben. Vegen treng då å bli rusta opp og utvida med fortau. Stridens kjerne er at ei slik utviding betyr at fleire grunneigarar må avstå grunn for å få dette til. Opphavleg var tanken eit to meter breitt fortau, og vegbane på 5,30 meter, men i utkastet som vart presentert på møtet onsdag var fortauet knipe inn med 0,5 meter. Fortauet skal ligge på oppsida av vegen.