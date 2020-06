– Tilliten til barnevernet har fått ein knekk

Nyhende

Det var høve til å stille spørsmål og gi kommentarar til fylkeslege Helga Arianson si orientering i kommunestyret måndag. Rune Myklebust (Sp) la ikkje skjul på at barnevern kanskje er det vanskelegaste saksfeltet han som politikar er framme i. Han opplever at for mange har tilliten til barnevernet fått ein solid knekk dei siste åra etter ulukkelege saker som har kome opp og domfelling i menneskerettsdomstolen.