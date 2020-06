Oppkøyringskøane minkar

Nyhende

– Vi er komne godt i gang igjen. Sidan oppstarten i mai er det totalt gjennomført 14.000 oppkøyringar for alle førarkortklassar i heile landet, fortel avdelingsdirektør Henning Harsem i Statens vegvesen i ei pressemelding.

Han seier eit tett samarbeid mellom trafikkskulane og Vegvesenet har gjort det mogleg å ta unna ein stor del av oppkøyringskøane etter koronapausen tidlegare i vår.

Etter at landet hadde vore stengt ned frå 12. mars, blei det 6. mai opna for dei første praktiske prøvane på tungbil og motorsykkel. Knapt ei veke seinare skjedde det same med lette køyretøy.

Av dei 14.000 oppkøyringane som no er gjennomførte, er 9.000 praktiske førarprøvar for personbil.

Oppkøyring også på laurdagar

Harsem har tidlegare sagt til Nationen at folk som treng førarkort i jobbsamanheng og dei som har fått kansellert oppkøyringa, får køyra opp først.

For å få gjennomført så mange oppkøyringar som mogleg før ferieavviklinga, legg Harsem til at fleire trafikkstasjonar i landet no også tilbyr oppkøyringar på laurdagar.

Framleis stor pågang

Harsem reknar likevel med at det vil vere stor pågang av folk som vil køyre opp i vekene framover. Det vil Statens vegvesen prøve å leggje til rette for.

– Statens vegvesen har tilrettelagt ferien slik at ein skal kunne gjennomføre mange prøvar i perioden for ferieavvikling i juli og første halvdel av august, seier Harsem.

Spørsmål til samferdselsministeren

Stortingsrepresentant Jenny Klinge (Sp) er på si side uroleg for at koronakrisa og sommarstengde kontor hos Statens vegvesen skal gå ut over ungdom som tenkte å ta førarkort for å kome seg på sommarjobb. I eit skriftleg spørsmål til samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) spør ho: "Er det ikkje mogleg å sørgje for – bokstavleg talt – å halde hjula i gang også i sommar for raskare å få unna køane for å ta førarkort?"

Samferdselsministeren har enno ikkje svart på spørsmålet.

(NPK)