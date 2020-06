Varslar om auka flaumfare

Nyhende

NVE varslar om at flaumfaren i indre Nordfjord vert endra frå gult til oransje nivå. Stigende temperaturer vil føre til stor snøsmelting også i høgfjellet, og den kraftige snøsmeltinga vil føre til auka vassføring, først i mindre og mellomstore vassdrag, opplyser NVE på Varsom.no.

Vassføringa er venta å auke i dei større elvane etterpå.

Den auka vassføringa kan føre til omfattande oversvømmelsar, erosjonsskader og flaumskader på usette stader. Dette gjeld også vegar og bruer, i følgje Varsom.no.

Både publikum og det offentlege blir oppmoda om å halde seg oppdaterte om situsjonen.

- Sikre og flytt verdiar bort frå utsette område, f.eks. i kjellarar, og bilar, campingvogner osb. langs elvar og bekkar. Rens stikkrenner, kummar og andre vassvegar slik at vatnet kan renne uhindra der det vanlegvis renn. Hald deg unna elvar og bekkar med stor vassføring.

Beredskapsmyndigheiter må vere førebudde på at også bebyggelse og infrastruktur for øvrig kan bli utsett for alvorlege hendingar.