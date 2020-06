Det er alvor, Hareide

Nyhende

Tysdag presenterte vi vegvesenet sin statistikk over timar stengt Strynefjellsveg i vinter. 544 timar stengt veg er tre-fire gongar høgare enn dei siste åra. I tillegg vart det registrert 80 timar kolonnekøyring. I dagens avis fortel Vy Buss at dei sluttar å køyre nattbussen mellom Søre Sunnmøre og Oslo via Strynefjellet. I staden køyrer dei Romsdalen. Trafikksjefen i Vy seier denne ruta tek lenger tid å køyre. Men Vy Buss gjer det for å kople nattbussen til marknaden i Ålesundsområdet. «På den andre sida er Romsdalen aldri stengd. Det vert ein mykje meir versikker veg», seier trafikksjefen.