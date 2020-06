Blir generalsekretær for skiskyttarane

Nyhende

– Det er med stor audmjukheit og stoltheit eg tar fatt på oppgåva, seier Djupvik i ei pressemelding frå forbundet.

– Eg ønskjer å vere synleg ute i miljøet og ha fokus på kjerneområda våre. Skiskyttaraktivitet er det aller viktigaste. Det er avgjerande for framtida at skiskyttar-familien dreg lasset saman. Vi som forbund må difor ut og besøke kretsar og klubbar, sørge for at kunnskap blir delt og at rammevilkåra for skiskyttaraktivitet blir best mogleg, seier 45-åringen.

Djupvik var idrettssjef i Norges Skiskytterforbund i perioden 2014-2018, og tiltrer rolla som generalsekretær allereie før sommarferien.

– Sjølv med gode prestasjonar, både sportsleg, marknadsmessig og elles i organisasjonen, går norsk idrett utfordrande tider i møte. Vi må tore å tenke nytt og utfordre det eksisterande, samtidig som vi må halde oppe og vidareutvikle det gode arbeidet som blir gjort. Eg er veldig motivert og gleder meg til å starte jobben saman med ein dyktig gjeng, seier Djupvik.

Norsk skiskyting har lagt bak seg fleire solide sportslege år, og er òg i ferd med å få fleire nødvendige samarbeidspartnarar med på laget. Fokuset framover blir å sikre god rekruttering og tilvekst til idretten. For å leie dette arbeidet har forbundet henta inn Djupvik.

– Morten vil bidra med sin idrettslige kompetanse og det smittande engasjementet sitt for skiskyting, slik at vi står godt rusta for å møte utfordringane i framtida. Vi har behov for større fokus på aktivitet i klubb og krets i heile landet, slik at vi oppnår måla om vidare vekst, seier president i Norges Skiskytterforbund, Arne Horten.