Tilkallingsvikar i sju månader, utan eitt einaste oppdrag

Det starta med at Drageset måtte slutte i jobben som reinhaldar då ho vart 67 år. Den alminnelege aldersgrensa i KS tariffområde er 70 år, men det er vedteke særaldersgrense for stillingar der tenesta medfører uvanleg fysisk og/eller psykisk belastning på arbeidstakaren eller stiller særskilde krav til eigenskapar. Dette gjeld i tillegg til reinhaldarar også sjuke-, verne- og hjelpepleiarar. Særaldersgrensa er 65 år, men med opning for å halde fram til ein er 67 dersom ein ikkje har full opptening.