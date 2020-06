Nyhende

Strynevassdraget vart varig verna i 1993, etter at mangeårige forsøk på kraftutbygging av Breheimen og Strynevassdraget var lagt politisk dødt. No tek ordførar Per Kjøllesdal opp saka, med klart mål om å starte ein prosess som skal føre fram til kraftutbygging i Strynevassdraget.