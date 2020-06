Gjeldande frå 1. juli:

Stryn Energi delt i tre

Frå 1. juli vert Stryn Energi delt i tre selskap. – Bakgrunnen for dette er myndigheitene sine krav om at straumnettet må drivast separat, og ikkje kan blandast med kraftproduksjon, fiber, straumsal til sluttkunde eller anna kommersiell verksemd, seier dagleg leiar Nils Are Karstad Lysø.