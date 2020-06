Dagens leiar i Fjordingen:

Kraftutbygging

Ordføraren i Stryn tek til orde for å oppheve vernet av Strynevassdraget, med formål å starte prosessen for ei flaumdempande kraftutbygging. Bakgrunnen for utspelet er først og fremst det faktum at Strynedalføret stadig oftare vert forvandla til eit flaumområde.