Covid-19-smitta stryning: - Legen brukte ikkje munnbind

Nyhende

- Eg var først på sjukehuset eit ærend dagen før, og då reagerte eg på at eg ikkje såg nokon tilsette som brukte munnbind. Så var eg på sjukehuset neste dag og var då i kontakt med den svenske legen. Legen brukte heller ikkje munnbind. Eg tykkjer det er viktig å få sett søkelys på at eit sjukehus opptrer såpass nochalant, seier den Covid-19-smitta pasienten på telefon til Fjordingen.

- Vi har smittevernrelgar som vi blir pålagde å følgje som borgarar, og så bryt helsevesenet reglane? Det har til dømes blitt påpeika at munnbind er noko av det viktigaste for svensk helsepersonell når dei kjem for å arbeide i norsk helsevesen, og så blir det ikkje brukt. Det er svært betenkeleg! seier pasienten, som no er i isolasjon med relativt lette symptom på sjukdomen.

Assisterande direktør i Helsedirektoratet, Espen Nakstad, har i følgje NRK vore tydeleg på at helsepersonell som kjem frå Sverige skal bruke munnbind når dei kjem for å arbeide i Norge.

På Dagsrevyen på NRK tysdag kveld sa han at svensk helsepersonell skal bruke munnbind i 10 dagar medan dei jobbar med norske pastientar. I tillegg skal dei testast, uansett om dei ikkje har symptom, i tilfelle dei har fått viruset utan å vere klar over det.

Den svenske legen ved Nordfjord Sjukehus vart testa og fekk påvist koronasmitte. Ein sjukepleiar ved sjukehuset var då også blitt smitta, og altså fleire pasientar.

