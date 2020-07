- Ein jubeldag for Nordfjord

Nyhende

- Nyhenda om at Statens vegvesen og tenestene på Trafikkstasjonen blir verande i Nordfjord er utruleg positivt for heile regionen. Dette er ein jubeldag, seier ordførar i Stad og leiar i Nordfjordrådet, Alfred Bjørlo.

- Både Nordfjordrådet og Stad kommune har over lang tid arbeidd med å få nasjonale politikarar til å forstå betydinga av at vi har statlege kompetansemiljø og tenester folk og næringsliv treng i Nordjord. No har vi blitt lytta til, og fått gjennomslag i Regjeringa. Å ha ein trafikkstasjon med hallkontroll for både lette og tunge køyretøy på Nordfjordeid viktig for næringslivet, ikkje minst den sterke transportnæringa i Nordfjord. Transportbedriftene kan ikkje kaste vekk tid og pengar på å køyre til Førde eller Ålesund for å få utført tenester dei i dag får gjort lokalt i Nordfjord. No slepp dei det – det er viktig for verdiskaping og utvikling i næringslivet i heile fjorden.

– Eg vil berømme både tidlegare samferdsleminister Jon Georg Dale og noverande samferdsleminister Knut Arild Hareide for å ha hatt «opne dører» og vore oppriktig interessert i å finne andre løysingar enn den sentraliserings-linja som Vegdirektoratet ynskte. Og ikkje minst har det no i siste runde vore gull verdt å ha Sveinung Rotevatn som ein statsråd som kjenner Nordfjord og veit kva dette faktisk betyr for folk og næringsliv her, seier Alfred Bjørlo.

- For kort tid sidan fekk vi nyhenda om nasjonal pilot for Statens Hus på Nordfjordeid, samtidig som vi har fått på plass andre viktige avklaringar dei siste åra om m a Skatteetaten og Jordskifteretten. Det har vore beinhardt arbeid som har tatt mykje tid og kapasitet, men det har vore verdt det! No har vi gått frå ein situasjon der dei statlege fagmiljøa i Nordfjord heldt på å forvitre og vi måtte kjempe med «ryggen mot veggen» - til å kunne vende blikket framover for å utvikle stabile, sterke statlege fagmiljø og gjere Nordfjord til eit utstillingsvindu for moderne distriktspolitikk.

– Eg er letta og utruleg glad over dagens avklaring, seier Alfred Bjørlo, ordførar i Stad og leiar i Nordfjordrådet.