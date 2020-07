Nyhende

Kva opptek Randi Anne Lunde for tida?

Vi prøver å kome inn att i kvardagen etter ein periode med nedstenging og sosial distansering. Skulane opna for fullt 22. juni, så no er dottera mi tilbake i klassen sin, og eg er tilbake på jobb. Fritidsaktivitetane startar opp att også, så vi gler oss over at korpsøving og symjehallbesøk er på menyen att.