Nyhende

Statens vegvesen gjennomførte ein kontroll på fv 60 over Utvikfjellet torsdag.

To førarar fekk gebyr for utslitne dekk. Det vart skrive ut åtte mangellappar for tekniske manglar, dette gjekk på lysskilt og lause boltar i svingkransen. Det vart også skrive ut tre bruksforbod som gjekk på sikt og sikring av last, skriv vegvesenet i sin kontrollrapport.

47 køyretøy var innom kontrollplassen.