Post annakvar kvardag

Vi fryktar at mange heretter vil få avisa levert for seint. Skulda for det ligg hos stortingspolitikarane

Nyhende

Ikkje så nøye, tenkjer kanskje mange. Vi får jo det meste elektronisk no. Og det stemmer. Mengda brevpost som Posten handterer har stupt dei seinare åra. Breva frå banken din får du digitalt. Og e-post og sosiale medier har for lengst teke over som verktøy for den daglege kommunikasjonen din med vener og familie.

Men så var det dette med avisene. Dei som har ein «lei tendens» til faktisk å kome ut på faste dagar i veka.

Ca 35 prosent av Fjordingen sine abonnentar er heildigitale. Dei har vald å abonnere på Fjordingen si e-avis og pluss-saker på nett, men ikkje papir-avisa. Samanlikna med mange andre aviser, er ikkje det eit spesielt høgt tal. Snudd på hovudet: 65 prosent av abonnentane våre ønskjer framleis papiravisa levert heim to dagar i veka. Det er eit høgt tal. Og eit klart signal om at papiravisa for det store fleirtalet av abonnentane våre er den viktigaste kanalen for å orientere seg om lokalsamfunnet ein er del av og engasjerer seg i. For mange av desse, er det politiske vedtaket om postkuttet ei aldri så lita krise. Fordi postkuttet vil bety at nokre heretter vil få papiravisa si levert seinare enn i dag.

Sjølv om stadig fleire Fjordingen-lesarar digitaliserer seg, kan ein ikkje forvente at dette er beste løysing for alle. Vi er alle forskjellige, med ulike behov, interesser og føresetnader. Dette tok ikkje Stortinget nok høgde for, då dei vedtok kutt i postomberinga, ut frå ein idé om at samfunnet no er tilstrekkeleg digitalisert.

Då Stortinget vedtok postombering annakvar dag, vart det lagt ein sum pengar i potten som skulle sikre ombering av aviser dei dagane Posten ikkje vil gå med vanleg post. Anbodet på denne «motsykliske ruta» vart vunne av Posten sjølv. Posten lokalt har arbeidd for å gjere omlegginga så smertefri som mogleg for deg som Fjordingen-abonnent. Samtidig har omlegginga medført eit vanvittig stort og komplisert arbeid for private budselskap, for å finne ut kven av abonnentane som framleis skal få avisa levert av Posten, og kven som må over på private distribusjonsselskap.

Kostnaden for dette arbeidet er det avisene og budselskapa som må betale. Trass denne store innsatsen, fryktar vi at mange heretter vil få avisa for seint. Skulda for det ligg hos stortingspolitikarane.

Redaktør og dagleg leiar i Fjordingen

Bengt Flaten

LES OGSÅ:

Tysdag 7. juli kjem posten annankvar kvardag