- Svært beklageleg og skal ikkje skje

Nyhende

Regjeringa krev no at helsepersonell som kjem til Noreg frå Sverige for å jobbe, skal gjennomføre to koronatestar. Dei to testane skal gjennomførast med minimum 48 timars mellomrom, slik rådet frå Folkehelseinstituttet (FHI) ligg føre.

Fram til første negative test er klar, skal personen ha karanteneplikt. Dersom første test er negativ, kan personen arbeide i Noreg utan hinder av karanteneplikt, men på fritida skal personen vere i karantene. Dersom også andre test er negativ, er personen unntatt frå karanteneplikt både i arbeid og på fritida.

– Det er svært beklageleg at koronasmitta helsepersonell har vore i kontakt med pasientar, det skal ikkje skje. Frå i dag av blir derfor utanlandsk helsepersonell testa to gonger etter tilkomst til Norge, seier statssekretær Inger Klippen i ei pressemelding frå Helse- og omsorgsdepartementet.

Utbrot i Helse Førde

Dei nye innstrammingane kjem i etterkant av at helsepersonell i fleire regionar dei siste dagane har fått påvist koronasmitte.

Torsdag førre veke testa ein svensk vikarlege ved Nordfjord sjukehus positivt. Ein sjukepleiar som hadde vore i kontakt med legen, testa positivt tysdag denne veka. Onsdag blei det kjent at også ein pasient har vorten smitta etter kontakt med legen.

– Vi har heile tida følgd råda frå FHI og helsestyresmaktene. Rådet frå FHI om at svenske helsearbeidarar skulle testast slik regjeringa no pålegg oss, kom 22. juni. Det var etter at ho hadde komme i arbeid hos oss. Hadde vedkommande komme etter 22. juni ville vi ha gjennomført testprosedyrar lik dei som onsdag blei omgjort til krav, seier kommunikasjonsrådgivar Per Marifjæren i Helse Førde til Nynorsk pressekontor.

Karantene lite gunstig

Kjem ein frå Sverige til Norge, skal ein i utgangspunktet gjennomføre ti dagars karantene før ein beveger seg fritt i samfunnet. Sjølv med dei nye krava frå regjeringa, vil helsepersonell som skal jobbe i Norge, sleppe så lang karantenetid om dei ikkje testar positivt.

– Å ha svenske arbeidstakarar i så lang karantene ville vore veldig lite gunstig. Kjem ein til Norge for å jobbe vil ein ikkje sitte isolert i 10 dagar utan løn, seier Marifjæren.

Han peikar på at dei nye krava frå regjeringa truleg vil ha liten påverknad på kapasiteten ved helseføretaka i regionen.

– Normalt får ein svar på ein test innan 24 timar og vi har god testkapasitet i regionen vår, konstaterer han.

Utbrot i Helse Nord

Også ved Helgelandssjukehuset i Sandnessjøen fekk ein vikarsjukepleiar påvist koronasmitte fredag førre veke. 16 andre tilsette blei testa for smitta, men ingen av dei fekk påvist viruset.