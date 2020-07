Vil legge meir til rette for bubilar:

– Har indre Nordfjord råd til å seie nei takk til turistomsetjing på 30 millionar i sommar?

Geir Semb frå Skien har feriert i Olden og Nordfjord i 43 år, dei siste 12 åra som bubilturist. Han meiner det er lite tilrettelagt for bubilar i området, anna enn på campingplassane. No er han redd for at Stryn skal gå glipp av bubilturistane i sommar.