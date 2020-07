– Stolt av sambuaren som står opp mot rasisme

– Eg er stolt av Gita som fortel historia si og står opp mot rasismen ho og familien har opplevd, skreiv Tarjei Bø på Facebook, då sambuar Gita posta eit blogginnlegg om kvardagsrasisme. – Det er bra at det er fokus på dette temaet. Det er noko som finst rundt oss over alt, seier paret, som sjølv opplevde mange negative kommentarar då det vart kjent at dei var blitt saman.