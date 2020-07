Ventar handelsboom på Vestlandet i sommar

Nyhende

– I og med at dei fleste har planlagt norgesferie, veit vi at mange skal oppleve Vestlandet i 2020. Då vil veksten i sommarhandelen ved dei store reisedestinasjonane ta seg kraftig opp, seier Harald Jachwitz Andersen, direktør for Virke handel, i ei pressemelding.

Aurland er den kommunen i Norge som tener nest mest på sommarhandel. Her dreg butikkane inn 32,5 prosent av årsomsetnaden i sommarmånadene. På topp fem-lista finn ein og Eidfjord, der tilsvarande tal er 29,1 prosent. Virke forventar at veksten i sommarhandelen på Vestlandet blir spesielt stor i år.

Rapporten er utarbeida av Kvarud Analyse, på oppdrag frå Virke.

– Grunnen til at vi forventar ein så høg vekst er at grensehandelen vil bli lågare i år enn på lenge. Det er eit resultat av koronastengde grenser, og frykt for smitte. Det viser kor mykje verdiskaping som forsvinn ut av landet på grunn av grensehandelen, seier Jachwitz Andersen.

(NPK)