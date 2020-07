Den ordinære politibemanninga minkar

Nyhende

Det skriv Politiforum på sine nettsider.

I mars fekk politiet i oppdrag å tilsette 400 nye mellombelse politifolk, for å styrke mannskapet under koronasituasjonen. Alle stillingane var besett i juni. Samstundes viser politidirektoratet sine eigne bemanningstal at talet politiårsverk i politidistrikta minkar.

Sørvest politidistrikt har fått tildelt 17 koronastillingar, men har hatt ein nedgang på 23 politiårsverk frå februar til mai.

– Vi reduserer talet årsverk for å komme i budsjettbalanse og denne prosessen lever sitt eige liv. Koronastillingane er tilsette i UP og tel ikkje i våre tal. Vi får ikkje tilført nokon pengar, og dei kan dermed ikkje brukast til å saldere budsjettet. Stillingane blir brukte til føremålet som er beskrive i tildelingskriteria, seier fungerande avdelingsdirektør i stab for HR og HMS i politidistriktet, Truls Wessel.

Dag Arne Thoresen, analytikar i Politiets Fellesforbund, meiner tala indikerer at politidistrikta ikkje føretek nytilsetjingar når polititilsette sluttar. Det kan sjå ut som at dei tildelte koronastillingane går til å dekke oppgåver i politidistrikta, medan UP blir belasta for kostnaden.

(©NPK)