Set opp skilt mot camping

Nyhende

På fv. 60 ved Kråka rasteplass i Olden vil Vestland fylkeskommune no setje opp eit skilt som gjer at turistar ikkje campar på rasteplassen over fleire dagar. Det kjem fram i ei pressemelding frå fylkeskommunen.

- Dette er ein rasteplass og ifølgje Friluftslova så kan turistar stoppe og kvile seg, men ikkje lengre enn eit døgn, seier Rune Sverre Sande som er leiar for drift i Vestland fylkeskommune.

Han seier vidare at problemet er at dei som campar over fleire døgn tar seg mykje til rette med telting på store deler av grøntarealet og toalettfasilitetar blir mykje brukt til klesvask og anna.

- Når rasteplassen får ein såpass omfattande bruk utover det som er hensikta, så blir det vanskeleg å vedlikehalde område til å vere attraktiv for å raste og ta en kort kvil, seier Sande.

Skiltet kjem opp i løpet av dagen.