Kyrkja med sommarbingo og 9-kyrkjerstur

Nyhende

Sidan mange får ein litt annleis ferie med heimesommar, fann kyrkjekontoret på nye aktivitetar for heile familien.

I sommarbingoen har ein laga eit bingobrett med 25 ruter. I kvar rute er det eit bilde og ei oppgåve. For kvar ting du gjer, set du eit kryss. Oppgåva kan til dømes vere: «Et to isar på ein dag», eller «Besøk ei kyrkje». Her vankar det små premiear for dei som deltek.

Denne sommaren har vi lyst å utfordre deg til å reise rundt i eigen kommune og besøke kyrkjene våre. 9-kyrkjers-turen har løysningsord på oppslagstavla ved kvar kyrkje. Når du har funne alle orda, skal du sette dei saman til ei setning.

Både på sommarbingoen og 9-kyrkjersturen vil vi trekke ein hovudvinnar, som får gåvekort til bruk i Hydlaparken/Hydlastova. Vi håpar dette kan bli ein kjekk sommaraktivitet for både store og små. Frist for levering av skjema er 31. august.

Bingobretta er å finne ved kvar kyrkje, samt utanfor kyrkjekontoret og på heimesida, skriv kateket Beate Nes og dei tilsette ved kyrkjekontoret i Stryn i ei pressemelding.