Nyhende

Volda kommune har normalt sendt ut faktura for kommunale gebyr fire gongar i året og for eigedomsskatt to gonger i året. No gir kommunen innbygg- arane tilbod om å få faktura månadleg.

– Dei som ynskjer å få månadleg fakturering må melde frå innan 27. juli, melder kommunen på sine nettsider.