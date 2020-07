Politiets sjøteneste fokuserer på promille, sikkerheit og åtferd i båt

Nyhende

Færre vil i år reise på ferie i utlandet og politiet trur at fleire aktivt vil bruke båtane sine. Difor bur politiet seg på ein aktiv sommar i båt.

Samarbeider

Politiets sjøteneste i Møre og Romsdal har to politibåtar som vil bli flytta på hengar eller på sjøen, slik at mannskapa kan dukke opp rundt om i heile politidistriktet i sommar.

Vest politidistrikt har pr. i dag berre ein politibåt, og denne er primært stasjonert i og rundt Bergen, men har også ambisjonar om å kunne kome nordover i fylket.

– Vi har uansett mykje samarbeid med andre partar, t.d. Kystvakta. Mellom anna har vi vore på Malakoff Rock Festival med Kystvakta tidlegare. Det er også høve for lokale politifolk til å gå om bord der. Dessutan har vi lokale avtalar som gjer at vi kan få bemanna ein båt og kome oss ut på fjorden om det skulle vere nødvendig, seier Dag Olav Sætre, seksjonsleiar trafikksjøberedskap hos Politiet Vest, og legg til:

– Politiet tek sjølvsagt imot tips om ikkje akspetabel båt-åtferd og t.d. promille.

Patruljering i aktive område

– Denne sommaren er det meste av festivalar avlyste, og vi forventar difor at aktiviteten blir størst rundt gjestehamner og attraktive uthamner. Politiet vil prøve å følgje opp med patruljering på aktive område for førebygging og kontroll, seier Leif E. Bergem-Ohr som er leiar for Politiets sjøteneste i Møre og Romsdal politidistrikt.

Forenkla førelegg

Eventuelle brot på bestemmelsane blir handheva ved bruk av forenkla førelegg. Politiet vil òg kontrollere om båtførarar har kompetansebevis/båtførarbevis om dei er fødde etter 1. januar 1980. Påbod om bruk av flyteutstyr i dei fleste opne fritidsbåtar vart innført i 2015 gjennom Småbåtlova, og vasskuterbruk har sidan 2017 høyrt til under same regelverk som fritidsbåtar.

– Politidistriktet har eit godt samarbeid med Kystvakt, Statens naturoppsyn, Redningsselskapet med fleire. Vi har eit felles mål om få til ei best mogleg utnytting av alle ressursar som kan bidra til god ferdsel og åtferd til sjøs. Politi vil ved enkelte samanhengar vere om bord i fartøya deira og saman gjere kontroll av fritidsbåtar og ferdsel. Politiet deltek òg i «Klar for sjøen-kampanjen». Det betyr at vi på enkelte kontrollar tek med oss kampanjemateriell i form av brosjyrar med tips for sjøvit, quiz og lakrisbåtar til båtførar, seier Bergem-Ohr.

Hornindalsvatnet

– Kva tenker Politiets sjøtjeneste i Møre og Romsdal om Hornindalsvatnet, som er blitt ein del av Volda kommune? Kan det være at hengaren til båttenesta til politiet dukkar opp her også?

– Vi er kjende med at det er relativt lite båttrafikk i den delen av Hornindalsvatnet som ligg i Møre og Romsdal Politidistrikt, og har utifrå det ikkje planar pr. i dag om båtpatrulje der, seier Bergem-Ohr.

Han legg til at dei sjølvsagt held auge med også dette vatnet.

– Vi vil følgje med på utviklinga, og vurdere eventuelle klager som vi får, og fortløpande vurdere behovet. Bilpatruljer i området vil alltid følgje med på aktivitet og kan oppsøke båthamner og ta kontroll av båtførarar med omsyn til promille, bruk av flyteutstyr og åtferd, seier Bergem-Ohr, som ønskjer alle ein god og trygg båtsommar og oppmodar folk om å bruke fornuft og ta vare på kvarandre.