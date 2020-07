Nyhende

Ola Rake har søkt Stryn kommune om å få nytte grendahuset på Rake til overnatting for fem sesongarbeidarar.

Tilbakemeldinga frå kommunen er at dei ikkje har avgjerande merknader til søknaden og gjev løyve til omsøkt bruk fram til 1. oktober i år. Dette under føresetnad av at brannvesenet sine tilrådingar etter synfaring i juli vert følgde.