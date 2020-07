Folket på Tistam:

Vi bur på ei perle og ønskjer oss fleire naboar

Tistam er ei idyllisk grend som ligg 10 km vest for Utvik på sørsida av Nordfjorden. Her bur ca. 40 fastbuande, derav tre barnefamiliar. Om sommaren er der eit yrande liv med feriegjester i alle hus og hytter. Om vinteren skulle folket på Tistam gjerne sett at der fortsatt var liv og lys i dei mange husa som då står tome.