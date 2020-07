– Ikkje opning for å gjere kriselåna om til tilskot

Nyhende

Kommunestyret i Stryn løyvde i vår to millionar kroner til det kommunale beredskapsteamet som vart oppretta i samband med korona-krisa. Midlane var øyremerka kriselån til bedrifter med økonomiske utfordringar. Kommunedirektør Rune Hovde har i eit brev til beredskapsteamet påpeika at retningslinjene som er utarbeidd for desse krisemidlane inneheld eit punkt som ikkje er i tråd med kommunestyret sitt vedtak om korleis midlane skal disponerast. Punktet det vert vist til har følgjande ordlyd: «Dersom det i ettertid skulle vise seg at det ikkje vert økonomisk mogeleg å tilbakebetale lånet, kan det konverterast til tilskot etter nærare vurdering»