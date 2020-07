– Vi vil framleis halde stengt

Nyhende

– Vi gjorde ei ny vurdering i juni og var innstilt på å opne etter signal frå kommunen at dei ville bidra økonomisk. Men usikkerheit knytt til ein planlagt operasjon for dagleg leiar gjorde at vi til slutt valde å følgje den opphavlege planen om å halde stengt heile sesongen, seier styreleiar Åsmund Skår.