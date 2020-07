Kopien av Kyrkjeeide-steinen er på plass ved Nedstryn kyrkje

Nyhende

Vi møter Margaret Flo frå Nedstryn sokneråd og Jarle Hessevik for å høyre meir om denne interessante historia. Hessevik fortel at steinen vart funnen på garden til Hans S. Kirkeeide. Det kan sjå ut som steinen har dekt ei grav då dei fann beinrestar under. Steinen vart snudd og brukt som dørhelle inntil ein fann ut at symbola på steinen måtte vere av historisk verdi.

Frå bronsealderen

Garden Kyrkjeeide var i gammal tid del av storgarden Eide, som seinare fekk inndelinga Øvre-Eide, Ytre-Eide og Kyrkje-Eide (der kyrkja låg). Kyrkja vart truleg bygd på det som i førkristen tid var ein samlingsplass og ein kultplass.

Tidlegare har ein trudd at symbola på steinen illustrerte eit samband mellom fjordbygd-ene og den irsk-angelsaksiske kristendoms-kulturen. Dette er feil. Motiva på steinen kan sjåast i samanheng med helleristningar frå bronsealderen. Vi kan sjå ein sigd, ein kam og to ringfigurar som blir tolka som solfigurar. Mange forskarar meiner der fanst ein solreligion på den tid der sol og fruktbarheit for menneske og dyr stod sentralt.

Kopi av steinen

Kopi av steinen vart gjort i samband med at kvar kommune skulle vere representert med ein stein under OL på Lillehammer i 1994. Etter OL vart den plassert på Per Bolstad plass i Stryn sentrum. Der har den lege i mange år. Historia om denne steinen er ukjend for mange. No er det kome opp ei informasjonsplate ved sida av steinen med både norsk og engelsk tekst.

– Vi meinte at steinen måtte flyttast tilbake til Nedstryn kyrkje der den opphavleg kom frå, seier Hessevik og Flo.

Viktig historie

– Det er så viktig at historia blir formidla, seier dei to entusiastane.

– Kyrkja rommar mange interessante gjenstandar frå farne tider. Noverande kyrkje vart bygd i 1859. Vi veit at her stod stavkyrkje på 1300-talet. I mellomtida har her også stått ei krosskyrkje, fortel dei.