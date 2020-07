Køyrde i autovernet under forbikøyring

Nyhende

Ei ung kvinne frå Sunnmøre vart fråteken førarkortet etter at ho mista kontrollen på bilen under forbikøyring på rv 15 i Oppstryn onsdag kveld. Uhellet skjedde ved Tunoldneset. Politioverbetjent Vidar Stavik opplyser at bilen snurra rundt og køyrde i autovernet først på den eine sida, deretter på motsett side av vegbana. Det var ingen kontakt mellom kvinna sin bil og bilen ho køyrde forbi. Kvinna slapp frå det uskadd, og politiet opplyser om mindre materielle skader på bilen hennar.